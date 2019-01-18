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日本海上でロシア軍機が衝突


　ロシアメディアによると、日本海上でロシアの戦闘爆撃機２機が空中衝突したという。１機は自力で基地に帰還したが、もう１機は墜落し、脱出した乗組員が海上で救助を待っているという。

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