ロシアメディアによると、日本海上でロシアの戦闘爆撃機２機が空中衝突したという。１機は自力で基地に帰還したが、もう１機は墜落し、脱出した乗組員が海上で救助を待っているという。
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- 2019年01月18日 19:02
日本海上でロシア軍機が衝突
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