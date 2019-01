Forbes電子版で、日本が「世界で最も賢い国」として紹介されている。

3つの指標で上位におり、選ばれた。

しかし、それらの指標で1位のものがあるわけではなく、やはり1位を目指さなければならないと思う。

将来の技術や学術の発展のために、研究や学問のための予算をさらに充実させていかなくてはならない。

