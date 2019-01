「バイバイ」　トランプ氏、政府再開協議を去る

Getty Images

ドナルド・トランプ米大統領は9日、昨年末から一部機関の閉鎖が続く連邦政府の再開について野党・民主党幹部と協議したものの、壁の建設費について合意を得られないと分かると、「バイバイ」と告げて退出した。

トランプ氏は政府閉鎖19日目のこの日、民主党幹部のナンシー・ペロシ下院議長およびチャック・シューマー上院院内総務とホワイトハウスで協議したものの、民主党側がメキシコ国境の壁建設費の承認を拒否したため、席を立った。

大統領はその後、「チャックとナンシーとの会議を出たばかりだ。まったくの時間の無駄だった。僕がすぐに物事を通せば、30日間でどうなるのか、壁か鉄柵を含む国境警備を承認するのかと尋ねた。ナンシーは『ノー』と。僕は、バイバイと言った。それしか効果がない!」とツイートした。

Just left a meeting with Chuck and Nancy, a total waste of time. I asked what is going to happen in 30 days if I quickly open things up, are you going to approve Border Security which includes a Wall or Steel Barrier? Nancy said, NO. I said bye-bye, nothing else works!