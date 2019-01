なぜ日本人は新年の「福袋」に夢中なのか

日本には毎年、新年に何千人もの人々が列を作って買い求める「福袋」というものがある。

英語に訳すなら「lucky bags(幸運の袋)」だろうか。福袋には衣料品から食品まで、店側が売るあらゆるものが詰め込まれていて、中身が分からないようになっている。

日本の百貨店が在庫整理のために始めたこの企画は、今では日本全国で毎年、新年恒例のお祭り騒ぎを引き起こしている。

福袋は1月1日に販売が始まり、1月の第1週、あるいは売り切れるまで続く。

多くの日本人にとって、福袋なくして新年は始まらない。

福袋のはっきりとした起源は分からない。たくさんの説があるが、一説には、日本で百貨店が出現した1900年には早くも登場していたという。

その説では、新年に古い在庫を一掃したかった百貨店が、売れ残った商品を中身の見えない袋に詰め込み、リーズナブルな値段で売ったのが始まりだ。

現在では、日本中の百貨店だけでなく、スターバックスやアルマーニといった世界的な店までもが、福袋のトレンドに乗っている。

福袋の中身はもはや売れ残りではなく、個別に買えば福袋以上の値段になるようなプレミアム商品が詰め込まれている。

福袋の値段も、数百円から数万円までさまざまだ。

福袋の数は限られているため、多くの日本人はお気に入りの店に開店前から何時間も並んで、目当ての福袋を手に入れようとする。

日本に住むクラーク・ロートンさんは、「(福袋を買うのは)まるでギャンブルのようだ」とBBCに語った。

「自分用に買ったことがあるけど、(中略)中身が分からないという楽しさと、実際の値段より安く商品を手に入れられるチャンスがある」

日本に住む人々は毎年ソーシャルメディアに、福袋の「戦利品」を投稿する。

スタジオジブリの福袋を買ったこのユーザーは商品を並べ、「全ての商品が可愛くて、しかも実用的! トトロが一番好き!」と投稿した。

Studio Ghibli fukubukuro lucky bag. I like how all items are cute but practical! And I like Totoro the most! #kawaii #totoro #ghibli #fukubukuro #かわいい #トトロ #福袋 #japan pic.twitter.com/bT1dgWdvUx