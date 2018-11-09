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逮捕のコンサルに国民民主衆議が通行証貸与？

夕刊フジが「スクープ」として、文科省汚職事件で逮捕された谷口浩司氏に、国民民主党の衆議院議員が国会通行証を貸与したことを認めたと報じています。

夕刊フジ編集部 @yukanfuji_hodoさんのツイート：https://twitter.com/yukanfuji_hodo/status/1060739437531815936?s=09


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