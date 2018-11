米ホワイトハウス、CNN記者の記者証を取り上げ　記者会見で舌戦

米ホワイトハウスは7日、ドナルド・トランプ大統領と舌戦を繰り広げた民放CNNのジム・アコスタ記者の記者証を取り上げた。

サラ・サンダース報道官は、アコスタ記者が「若い女性に手を上げた」ため、記者証をはく奪したと説明した。

CNNのホワイトハウス特派員を務めるアコスタ氏は、7日の記者会見でトランプ大統領から「失礼でひどい人間」と呼ばれた。

アコスタ氏と大統領のやり取りの最中、ホワイトハウスの職員がアコスタ氏のマイクを取り上げようとしたが、アコスタ氏はそれを拒み、さらに質問を重ねようとした。

問題となったこの場面はすぐにインターネットにも掲載された。米NBCニュースのツイッターアカウントは、「記者会見中、ホワイトハウスの職員が、トランプ大統領とやり取りしていたCNNのジム・アコスタ特派員のマイクをつかみ、体で奪おうとした」と書いた。

White House aide grabs and tries to physically remove a microphone from CNN Correspondent Jim Acosta during a contentious exchange with President Trump at a news conference. https://t.co/jqIrScUeft pic.twitter.com/BUaaQDOoOF

サンダース報道官はツイッターで、「職務を全うしようとした若い女性に手を上げた記者を、ホワイトハウスは決して許さない」と説明した。

「CNNが従業員の振る舞い方を誇っていることは不快なだけではない。現政権で働く若い女性を含む全ての人に対してCNNが働いている、とんでもない無礼な真似の一例だ」

「ホワイトハウスは今日の出来事に関わった記者の記者証を、追って通知があるまで停止する」

これに対しアコスタ氏は、自分が女性に手を上げたというサンダース氏の主張は「うそだ」と反論した。

さらに、「たったいまホワイトハウスへの入場を拒否された。シークレットサービスから、午後8時の中継で敷地内に入れないと告げられた」とツイートした。

I’ve just been denied entrance to the WH. Secret Service just informed me I cannot enter the WH grounds for my 8pm hit