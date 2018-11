【トランプ勝利宣言】

WSJ

米中間選挙で一方で、も記者会見で「勝利だ」「ということが分かった」とするトランプ大統領。1時間半の会見が終わったと思ったら、に。トランプ政権1期目の後半戦もめまぐるしそうです。 [画像をブログで見る] (FT)は、Split Congress Poses New Obstacles to Trump(議会のねじれ、トランプに新たなハードル)の中で、ことについて「トランプ大統領に課題を突き付ける一方、もう片方では強固な支持を得られる」と報じています。議会下院では東海岸から西海岸まで民主党が旋風を巻き起こした一方で、上院では議席を伸ばした結果、、としています。この結果、下院では特別調査などが進められるだろうということです。選挙の結果について、は、7日の記者会見で強気の姿勢を示したと報じています。民主党トップのと「美しい超党派の状況を築く」と述べたとしていますが、をするようなことがあれば、「をとる」と発言。トランプ大統領はみずからの発言がを深めたのではないかという指摘についていっさい責任を認めなかったとしています。さらに、「完勝に近かったの」と述べて、上院での勝利は自分のおかげで、下院でも予想に反して善戦したのは自分のおかげだとしています。1時間半の会見のあと、セッションズ司法長官が辞任。はJeff Sessions Is Forces Out as Attorney General as Trump Installs Loyalist(トランプ、セッションズ司法長官をクビ、後任にイエスマンを)の中で、中間選挙の敗北の翌日に司法長官(71歳)を辞任に追い込み、後任のイエスマンがロシア疑惑の捜査を率いることになると報じています。公表されたセッションズ司法高官の辞任についての書簡には書いたということです。セッションズ氏は、上院議員だった2016年2月、トランプ大統領の支持を打ち出し、初期の、なおかつ強力な支持者を辞任に追い込みました。の捜査にどう影響するかが焦点だということです。