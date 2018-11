【米中間選挙】　フロリダ州、元受刑者の選挙権復活に賛成　州憲法改正

フロリダ州では、州内で刑期を終えた元受刑者140万人の選挙権を復活するかが投票にかけられ、必要な州憲法改正案に60%以上が賛成した。

フロリダ州は大統領選で選挙人29人を有する、極めて重要な激戦州のひとつ。州人口の1割にあたる元受刑者の投票は、2020年大統領に影響する可能性がある。2016年の大統領選では、ドナルド・トランプ氏はヒラリー・クリントン氏に11万2000票差をつけて勝った。

ほとんどの州では、受刑者は選挙権を失わない。たとえばバーモント州では、有罪となった人は服役中でも投票が認められている。

米自由人権協会(ACLU)は、この変更を「歴史的勝利」と呼び、「フロリダ住民の10人に1人がこの国の民主主義から締め出されていたが、今晩それは変わる。大勝利だ」と喜んだ。

BREAKING: Florida just voted to restore voting rights to 1.4 million people. #YesOn4



1 in 10 Floridians had been shut out of our democracy. Tonight that changes — this is a huge victory thanks to the relentless activism of the Florida Rights Restoration Coalition. pic.twitter.com/c2cLNB4IjG