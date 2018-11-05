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台湾で迎王祭開催、王船に火を付け災厄払う


［屏東（台湾）　４日　ロイター］ - 台湾南部の屏東県で４日、３年に１度の「迎王祭」が行われた。神である「王爺」を迎えた後、古代の軍船を模して紙や木で作った長さ１３メートルの「王船」に火を付け、災厄や病気、不運を払う儀式で祭りはクライマックスを迎えた。

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