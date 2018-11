ホラー映画はなぜ人気？　科学が証明する複数の「効果」

Tiratus phaesuwan / Shutterstock.com



米国では毎年、ハロウィンを前にした時期は「ホラー映画のシーズン」だ。怖い話が大好きな人たちは”楽しくて仕方がない”だろうが、そうでない人たちにとっては、胃の中がかき回されるような、”猛攻撃に耐え続けるような”時期だ。



「恐ろしいものを求める」人がいる理由は、一体何なのだろうか。単にその人の好みだろうか。あるいはそこには、何か生物学的な影響があるのだろうか──?



ホラー映画を見たい欲求には、確かに生化学的な側面がある。そして、逆説的ではあるが(少なくともそうした映画を見たいと思う人たちにとっては)、ホラー映画は恐ろしいものであるのと同時に、有益なものでもある。



過去の研究によれば、進んで恐ろしいものに触れようとすることは、日常のストレスを相殺することにつながっている可能性がある。それはまた、不安を軽減し、さらには回復力を向上させるための効果的な方法かもしれない。





複数の説

「幸福感と達成感」も得られる

ホラー映画を見たがる人がいる理由については、いくつかの説がある。その一つが、怖い映画を見ることは、「自分で”変数”をコントロールできる環境において、自らの闘争・逃走反応を意図的に引き起こすことであるため」というものだ。この理論には、恐怖症の治療に用いられることもある行動療法の「暴露療法」を裏付ける考え方と似たところがある。コントロールされた環境において不安を感じる経験を繰り返すことで、実生活においても自分自身の不安に対する反応をコントロールできるようになる。もう一つ考えられるのは、ホラー映画が「良いストレス」になるということだ。ストレスは私たちの生活に多くの問題をもたらすものだが、これまでの研究から、管理可能なストレスには利点もあることが分かっている。免疫反応が引き起こされ、それによって免疫系が強化され、より大きな脅威に対応できるようになるといった点などだ。さらに、もう一つ指摘できるのが、「重要なのはホラー映画の具体的な内容ではなく、映画を見たことに関連した記憶である」ということだ。私たちの多くは、映画「エクソシスト」や「ハロウィン」を初めて見たのが何歳のときだったか、どこで誰と見たのかといったことを覚えている。そして、その怖い思い出には、いくらかの安心感が伴っている。さらに、こうした代表的な作品と言われるホラー映画を見た経験は、後になって友人との会話における「話の種」にもなる。つまり、これらの映画は私たちに、不安の解消にも役立つ「社会的な絆」という利益をもたらすのだ。また、短期的な影響について言えば、少なくとも見たいと思う人にとっては、ホラー映画の視聴は気分を高揚させるものであることが分かっている。この説については、社会学者であるマーギー・カーの著書、「Scream: Chilling Adventures in the Science of Fear(悲鳴:恐怖の科学における恐ろしい冒険)」がよく知られている。この説が導き出した(そして科学的に証明されたと考えられる)結論は、「ホラー映画を見ることは、ドーパミンからアドレナリンまでの幾つもの神経伝達物質とホルモンの大量の放出を促し、軽い幸福感をもたらす」ということだ。また、カーによればこうした反応の一部は、「映画の制作者らが観客に投げつけた最悪の恐怖に耐え抜いた」という達成感によってもたらされるものでもある。目標を達成したときのように、何かを成し遂げたことは私たちの気分を明るくする。ただし、これらのメリットは全て、怖い思いをしたい人たちだけに与えられるものだと考えられる。そうでない人たちにはすぐに、マイナスの影響が及ぶことになる。