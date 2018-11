「脅す」「ツンデレ」「自賛」トランプ大統領のTwitterを政治学者が分析すると…… ~フォロワー数5500万人の大統領アカウントが、社会を分断させている~ - 鈴木 一人

大統領に就任する以前から、積極的にツイッターを活用し、自らの見解を世界中に広めていたトランプ大統領。大統領就任後もアメリカ大統領の公式アカウントである@POTUSを使わず、自らの個人アカウントである@realDonaldTrumpを使い続け、メディアをバイパスして自らの意見を発する手段として活用している。

【Twitter】イランを脅迫するトランプ大統領のツイート

通常、大統領が公の場で発言する時は何らかの調整や事実確認が行われるが、支持者集会で原稿を用意せずに演説するのと同様、ツイッターでも誰の目も通さずに好き勝手なことを書き、それがしばしば大きな波紋を呼んでいる。すでに世界中はこのトランプのツイートのパターンに慣れ、そこに書いてあることがすべてアメリカ政府の政策であるとは見なさなくなっているが、それでもトランプ大統領が何を考え、どのような判断をするのかを探るべく、世界中が常に注目している。

とりわけ中間選挙が迫る今、トランプ大統領のツイートは完全に選挙モードである。例えば次のツイートなどはまさにトランプらしさ全開の特徴的なツイートである。

At stake in this Election is whether we continue the extraordinary prosperity we have achieved - or whether we let the Radical Democrat Mob take a giant wrecking ball to our Country and our Economy! #JobsNotMobs pic.twitter.com/POhRivI1BZ

※日本語訳は筆者による。以下同様。

トランプ大統領のツイートや思考方法の特徴は、敵を仕立て上げ、もし敵が権力を握れば自分たちの生活が悲惨になるという、恐怖を煽ることが基本となっている。

そこにMob(荒れ狂う群衆)という言葉を使ってさらに民主党を悪党のように見立てることでその恐怖を強調し、敵に勝たせないために自分たちを勝たせて欲しいというメッセージの構成となっている。およそ建設的な議論ではなく、社会を分断することにしか寄与していないのだが、それが効果的であるとトランプ大統領が認識しているのも確かである。

トランプ大統領がツイッターを使い始めたのは2009年のことであり、その時以来、すでに4万件近くの投稿をしている。現在では5500万人がフォローし、ツイートするたびに万の単位の「いいね」やリツイートがなされるという、ツイッター界ではトップクラスのアカウントである。

内容はそれほど多様ではなく、主流派メディアの攻撃や民主党批判、選挙前には支持候補の応援が多く、敵対する国家に対する批判やイスラム過激派によるテロに対する批判は迅速で厳しい言葉を使うが、逆に国内の銃乱射事件や白人至上主義者が絡む事件に関しては反応が鈍く、凡庸な言葉しか使わない(しばしばそれらはトランプ本人ではなくスタッフが書いたものと見られる)。

中でも重大な問題となるのは外交安全保障に関わるツイートである。いくつか印象的なツイートを紹介してみよう。

まずはやはりこの全て大文字のツイートであろう。

To Iranian President Rouhani: NEVER, EVER THREATEN THE UNITED STATES AGAIN OR YOU WILL SUFFER CONSEQUENCES THE LIKES OF WHICH FEW THROUGHOUT HISTORY HAVE EVER SUFFERED BEFORE. WE ARE NO LONGER A COUNTRY THAT WILL STAND FOR YOUR DEMENTED WORDS OF VIOLENCE & DEATH. BE CAUTIOUS!