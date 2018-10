「ワクチンが足りない」風疹が流行する日本で、医師を悩ませる事態とは？

いま、首都圏を中心に風疹(ふうしん)の流行が大きな話題になっています。

今月23日には、アメリカCDC(疾病対策予防センター)が妊婦や風疹ワクチン未接種者の日本への旅行を控えるよう警告を出すなど、国際的な問題になりつつあります。

#Japan has reported an outbreak of #rubella. Travelers going to Japan: make sure you’re vaccinated against rubella before leaving the U.S. If you’re #pregnant & not protected against rubella, avoid travel to Japan during this outbreak. #CDCTravelNotice https://t.co/rEAzFE3CBx pic.twitter.com/5wdjssfyu1