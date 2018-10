中国、トランプ氏のiPhone盗聴報道からかう　「中国製と交換すべき」　

中国とロシアがドナルド・トランプ米大統領の携帯電話を盗聴しているとの米紙報道を受け、中国政府の報道官は25日、盗聴疑惑を否定するとともに、トランプ大統領は所有するアップル社製携帯電話「iPhone」を中国企業の製品に交換すべきだとからかった。

米紙ニューヨーク・タイムズは24日、トランプ大統領が個人所有のiPhoneを今も頻繁に使っており、中国とロシアがこれを盗聴していると報じた。トランプ氏の考え方に対する理解を深めるのが目的だという。

ニューヨーク・タイムズは、個人所有の携帯電話は安全でないと側近が大統領に注意していたとも伝えた。

トランプ大統領は報道内容を否定している。

トランプ氏は25日、「ニューヨーク・タイムズがまた新しいフェイク物語を出している。ロシア政府と中国政府(ついに中国を加えたのは喜ばしい)が、僕の携帯通話を全て聞いているというのだ。僕は携帯電話をめったに使わないし、使うときは政府公認のものを使用する。僕は固定電話が好きだ。またしてもフェイクニュースだ!」とツイートした。

