AndroidがiPhoneより安いのは個人情報の代償って間違いではないがミスリード！？

米国の専門家が米CNBCの番組で

「Android devices cheaper than Apple because you're giving up all your personal data: Expert」

という趣旨の発言をしました。



これが番組名になっているようですが、

「アンドロイド端末は消費者が全ての個人情報を差し出しているからアップルより安いんだ」ということらしい。

印象としては、全くもって間違ったことを言っている訳ではないが、荒っぽ過ぎてミスリードですね。



えげつなさの違いだけでアップルだってユーザーの個人情報は集めているし、見方を変えれば高い端末を買わせた上で個人情報をタダ取りしているとも言えるアップルよりも、その対価として無料サービスを提供しているグーグルの方が良心的とも言える訳で!?

一方で、グーグルはEU圏でAndroid端末に搭載するGoogleアプリの有料化を発表しました。



これはEUから抱き合わせ販売が独占禁止法違反と問われて係争中の暫定措置でグーグルの方針転換ではありません。

ユーザーが無料でDLできるGmailやYouTubeを端末メーカーがプリインストールするとライセンス料が発生するのも不思議ですが、欧州で販売されるAndroid端末はその分値上げになるのかも知れません。

日本の消費者もEUのような正義(?)を望んでアプリやOSの対価を払いたいのでしょうか?



グーグルは基本広告屋なのでAndroidOSをコスト掛けて開発して無料で端末メーカーに提供する代わりにGoogleアプリとの抱き合わせを要求してシェアを拡大し広告料を稼ごうとします。

Playストアとかプリインストールされていなくても、実質これがなければAndroidスマホが機能しないので自分で無料インストールするだけであり、YouTubeや地図アプリ等は殆どのユーザーが必要としており最初から入れてくれるならDLの手間が省けるだけで何も困りません。



グーグル・端末メーカー・広告企業・ユーザー間でWin-Win-Win-Winの関係が成り立って安い端末を消費者が手に出来ます。

同時にグーグルが様々な個人情報を収集していることは事実ですが、考えても見てください。

自分がグーグルに吸い上げられる情報に何万円の価値があるかと?(笑)



その情報は広告の最適化にも使われるし、無料OSとアプリの対価は基本広告企業が代わりに払ってくれていると言えます。

一方、iPhoneはiOSの独自開発コストを端末代金に乗せて販売するから、OS無料で提供されるAndroidメーカーよりもその分高くなります。

更には、iPhoneは高機能(?)製品に限定してローエンドは出さずに利益をたっぷり乗せて販売するのでとても高い。



一方、Android端末はメーカー間の競争が働き利幅を削った価格設定をしてパイを争うローエンド製品からiPhoneに負けない価格で機能は凌駕する程のハイエンド製品まで様々に選ぶことが出来ます。

ちょっと無理あるけど車に例えて言ってみれば、iPhoneはドイツの高級車メーカーでAndriodはトヨタ車で100万円のパッソから1000万円のレクサスまで幅広く取り揃えている。

(実際はAndroidメーカーがバラバラ多数でトヨタより日本車のが適切かな?)



iPhoneのバッテリー交換が8800円とかドイツ車の部品交換がディーラーで日本車の倍は掛かるのと似ているし、本来庶民が持つ端末ではないんだよね。Androidなら新品が変えちゃう!?

日本の消費者はスマホを軽自動車の使い方しかしない人までiPhoneを選好しちゃうのがブランド志向と言うか携帯キャリアに為されるがままと言うか・・。



ローコストに使いたい人はAndroidの一択です。

因みに個人情報はデフォルトで使っていればWindowsでも色々と召し上げられますよ。



Windows10のOSをエンドユーザーが単体で買えば今でも1万円以上は掛かるのですが、メーカーはもっと安いライセンス料をマイクロソフトに上納するだけでもその分は確実にパソコン価格に上乗せされている訳です。

しかし、Win7や8からのアップグレードは一定期間無料で提供したりとマイクロソフトもOSを販売して儲けるよりも安くしてシェアを維持して周辺で儲けようとしています。



Windowsのバージョンを次々に上げて買い替えを促すスタイルを10で打ち止めにして使い続けられるようにしたのもグーグルを強く意識した競争からやっていると思います。

どの端末やOSを使う場合でもどのような情報を吸い上げているのかを明示して欲しいとは思いますが、最早何らかの個人情報を差し出すことは免れないし、理解した上で安く使えるのなら大歓迎ですけどね。



民放テレビが無料で見られることに裏があると思う人はいないし、CMの時はトイレにでも行けばいいし、たまには面白いCMもあるからね。

スマホもPCも同じでそれで安くなるなら抱き合わせでも大歓迎ですけどね!?

