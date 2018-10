サウジ政府、「失踪」記者が総領事館で死亡と初めて認める

カショジ記者の死亡をサウジアラビア政府は初めて認めた AFP/GETTY

サウジアラビア政府は20日、殺害が疑われてきたジャマル・カショジ記者について、死亡を初めて認めた。国営テレビが伝えた。記者は在イスタンブール総領事館で職員と殴り合いの末に死亡したと説明した。情報部幹部と皇太子の上級顧問が解任されたほか、サウジ国民18人が逮捕されたという。

サウジ検察局は、今月2日に総領事館を訪れたカショジ記者と、館内の人間とが口論から殴り合いになり、その末に記者が死亡したと発表した。

検察は「捜査はまだ継続中で、サウジ国籍の18人が逮捕された」と発表した。

国営テレビによると、情報機関のアフマド・アル・アッシリ副長官と、ムハンマド・ビン・サルマン皇太子の側近、サウド・アル・カータニ上級顧問が解任された。サルマン国王はさらに、情報機関再編のため皇太子が主導する閣僚委員会の設置を命じた。

サウジアラビア政府がカショジ記者の死亡を初めて認める国営メディア報道の直前には、サルマン国王がトルコのレジェプ・タイイップ・エルドアン大統領と電話で会談していた。トルコ政府筋によると、国王と大統領は情報交換し、捜査協力の継続を約束した。

サウジ政府は、トルコ捜査当局が得た情報にもとづき対応し、複数の容疑者を取り調べているとされる。

米ホワイトハウスは、サウジ側の発表から間もなく、あらゆる捜査の進展を「注視し続ける」と述べた。さらに、カショジ記者の遺族に「深い哀悼の意」を表し、記者の死亡が確認されてしまったことを「深く悲しんでいる」とコメントした。

サウジ政府批判を重ねたため、米国に活動の場を移していたカショジ記者は2日、トルコ人婚約者との結婚に必要な書類を受け取るためイスタンブールのサウジ総領事館に入ったのを最後に、行方が分からなくなった。トルコ警察は当初から、記者が総領事館内で殺害され、遺体は解体されて外部に運び出されたと断定した。一方のサウジ政府は、記者は総領事館を無傷で出たと主張していた。

トルコ警察はこれまでに、イスタンブールのサウジ総領事館と総領事公邸を調べたほか、周辺の森林や農地にも捜査範囲を拡大した。匿名の捜査情報筋は、記者の遺体が周辺の遺棄された可能性があると話した。

カショジ記者が定期的に寄稿していた米紙ワシントン・ポストは17日、記者の失踪翌日にアシスタントから受け取っていた最後のコラムを掲載。その中で記者は、一部の国を除き中東には報道の自由がなく、住民は生活にかかわる事柄について、議論に必要な正確な情報を得られず、国家の言い分ばかりを聞かされていると憂慮していた。

ホワイトハウスで防衛懇談会に出席したドナルド・トランプ大統領は、記者死亡で逮捕者が出たことは、重要は「第一歩」だと述べ、サウジ王国が速やかに対応したことを評価した。

その上で大統領は、中東地域ではイランに対抗する存在としてサウジアラビアが重要だと強調。対サウジ制裁発動は選択肢ではあるものの、米経済への悪影響もあり得ると慎重な姿勢を示した。

トランプ氏は、大統領として初の外国訪問先にサウジアラビアを選び、1100億ドル規模の武器供与合意を取り付けたことに言及。

「それより(米国に)数百万人分の雇用を残して、別の解決策を見つけたほうがいい」と大統領は述べ、記者死亡の経緯についてサウジ側の説明は信用できると思うかと尋ねられると、「そう思う」と答えた。

一方で、与党・共和党重鎮でトランプ大統領とも近い、リンジー・グレアム上院議員(サウスカロライナ州選出)は、サウジアラビア政府の説明はきわめて疑わしいとツイートした。グレアム議員は、「カショジ氏に関するサウジ側の新しい言い分について、控えめに言っても自分は疑っている」、「最初は、カショジ氏が総領事館を出たと言われ、サウジがまったく何も関与していないと全否定された。それが今度は、殴り合いになり総領事館内で死亡したのだという。皇太子が何も知らないままに」と書いた。

To say that I am skeptical of the new Saudi narrative about Mr. Khashoggi is an understatement. https://t.co/am4fraUL6H

First we were told Mr. Khashoggi supposedly left the consulate and there was blanket denial of any Saudi involvement. Now, a fight breaks out and he’s killed in the consulate, all without knowledge of Crown Prince.