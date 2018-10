ますます心配になった買い手たち

2018 Country Equity ETFs, Total Returns (in US $)...

US $SPY: +5%

Mexico: -2%

Brazil -3%

Japan: -5%

France: -6%

Canada: -8%

UK: -9%

Australia: -9%

Germany: -14%

Italy: -15%

India: -17%

South Korea: -19%

China: -20%

Indonesia: -23%

South Africa: -29%

Argentina: -30%

Turkey: -41%