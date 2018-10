サウジアラビア「ジャーナリスト殺害疑惑」は原油市場にどう影響するか - 岩瀬昇

先日、若い人と話をする機会があった。「次に書きたいものは何ですか?」と尋ねられたので、成毛眞さんからの宿題となっている「IJPC(イラン日本石油化学)とは何だったのか」を書きたいと思っている、と応えたら、「IJPCって何ですか」と素直に聞かれた。

「IJPC」を知らなければ、「IJPCとは何だったのか」という設問もまったく意味を持たない。「IJPC」も、忘れ去られていく歴史のひとコマになってしまったのだろうか。

その彼に聞きそこねたが、「オイルショック」のことは知っているのだろうか?

日本で「オイルショック」と言えば、「トイレットペーパー騒動」として覚えておられる方も多いだろう。あるいは「狂乱物価」という言葉を思い出す人もいるだろうか。初めての経験に日本全体が完全に浮き足だってしまった事件だった。

徹底的に打ちのめされた戦災の焼け跡から不死鳥のごとく立ち直った日本経済を支えたのは、安価で、潤沢な供給に支えられた石油だった。ほぼ100%輸入に依存していたが、かの「アラビア石油」スタート時には、時の石油問題の権威、脇村義太郎・東京大学経済学部教授も「輸入で十分、リスクの高い探鉱に、技術力も資金力もない日本が挑む必然性はまったくない」と反対したほどだった。それほど世界の供給量に対する安心感に満ちていた時代だったのだ。

「オイルショック」が発生した1973年、日本の1次エネルギー供給に占める石油の比率は75%を超えていた。日本の驚異的な高度成長が、まさに石油によって支えられていたことが分かる(ちなみに最近は約40%である)。

その石油の供給が突然、大幅に減少し、さらに価格が短期間で急騰した。簡単に言えば、バレルあたり3ドルだった原油価格が3カ月のあいだに12ドルへと、4倍になってしまったのだ。

供給量に不安が生じ、価格が4倍になってしまったため、日本経済は依って立つ大地に大穴が開いて、奈落の底に引きずり込まれるような事態に直面した。

気づいた人は少なかったが、戦後一貫して世界全体の石油需要は増加し続けており、1973年当時、余剰生産能力は大幅に減少していた。これが、1967年の第3次中東戦争(6日間戦争)時にも検討はされたが有効でなかった「石油を武器とする政策」が、1973年の第4次中東戦争の時には効果を発揮した背景にあった。

「オイルショック」の引き金を引いたのは、OAPEC(アラブ石油輸出国機構)による「石油を武器とする政策」だった。サウジアラビア(以下サウジ)を始めとするアラブ諸国は、第4次中東戦争でイスラエルの側に立った米国などに対して禁輸措置を取ったのだ。同時に価格を大幅に上げた。

日本は原油の供給先である欧米の大手石油会社から、OAPECの禁輸を理由として供給量を削減されてしまった。もちろん価格も転嫁され、大幅に引き上げられた。

日本全体がてんやわんやだった。

三井物産石油部に入社して3年目だった筆者は、社内各部から上司のところへ、多くの人が相談に来ていたことを覚えている。食品部の幹部は、子会社の養鶏会社の鶏が、冬を迎え暖房用灯油が足りなくて死んでしまいそうだ、何とかならないか、と切実な訴えをしてきていた。

「手打ち」の準備か

さて、その「オイルショック」の再来につながるのか、と懸念させる記事を『フィナンシャル・タイムズ』(FT)が掲載している。

サウジのジャーナリスト、ジャマール・ハーショクジー(日本語では「カショギ」と発音されることも多い)氏が10月2日、トルコ・イスタンブールのサウジ総領事館に入ったまま行方不明になっている事件で、米国が「もしハーショクジー氏の殺害にサウジが関与していたら、米国は制裁を加える」と述べたことに対し、サウジが「制裁を加えたら、それ以上の報復措置を取る」と反発したため、すわ、サウジが減産をし、米国への禁輸を行い、ほぼ半世紀ぶりの「オイルショック」の再来を招くのか、との不安も一部では出ているのだ。

この原稿を書いている10月16日現在、事件を「現場の暴走」として収めようという動きがあると伝えられている。サウジ側がハーショクジー氏の死去を認める用意をしているとも報じられている。

今後の展開を憶測すれば、ムハンマド・ビン・サルマーン皇太子の意向を忖度した「現場」が、総領事館にやってきたハーショクジー氏に4日後の再来を求め、サウジ本土から法医学者を含む治安チームを請じ入れ待機し、指定した日にやってきたハーショクジー氏を拘束し、サウジに連行しようとしたが抵抗されたため、間違って殺害してしまった、というストーリを仕立て上げるのだろうか。

10月15日には、トルコの治安当局がサウジのカウンターパートと共に総領事館の徹底捜査を行っている。

本来「治外法権」であるサウジの総領事館の中で、トルコの治安当局が捜査を行うことはきわめて異例のことだ。さまざまな思惑が入り組み、両国の間で「手打ち」をする準備作業の一環なのだろうか。

このように事態は急テンポで進展しており、「FT」記事の内容も一瞬のうちに陳腐化してしまうかもしれない。だが、今後の原油市場の展開を予測するためにも、また記録として残しておくためにも、ここで要点を紹介しておこうと思う。

「Saudi Arabia threat risks rare crack in US oil alliance」というタイトルで、東京時間10月16日12:00頃に掲載されたものだ。サブタイトルは「Riyadh’s resolve to keep output high may weaken should relations with Washington worsen」となっており、David Sheppardの手になる記事だ。