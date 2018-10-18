17日夜、東京港区赤坂の「赤坂Bizタワー」前の樹上に現れたアライグマは、近所の蕎麦店に逃げ込んだところを警察・消防が捕獲したという。
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- 2018年10月18日 07:19
東京・赤坂のアライグマ 警察・消防が捕獲
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