臨時国会は、24日から開会。今日正式に明らかにされました。
例年より1ヶ月近く遅く始まって、当然短い会期となる秋の臨時国会ですが、外国人労働者に関する入国管理法改正案をはじめ、案件としては重い課題があります。
これに対して問題は、私たち野党側が、前通常国会よりましな共闘、連携ができるかということ。今度それができなかったら、状況はかなり深刻と言わざるを得ません。
さてどうなるか…
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- 2018年10月18日 06:40
臨時国会での野党共闘はどうなるか
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