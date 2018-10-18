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米国務長官、パナマ・メキシコ訪問へ　ベネズエラ政情など巡り協議

［ワシントン　１７日　ロイター］ - ポンペオ米国務長官が今週パナマとメキシコを訪れ、両国の首脳らと、ベネズエラやニカラグアで見られる民主主義の危機などの問題を巡り会談する。米国務省が１７日明らかにした。

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