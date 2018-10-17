11日朝日朝刊「森友への値引き根拠揺らぐ ごみ深さ、３.８ｍない疑い」は誤報では？の件。
実際に計測した会社の代理人（弁護士）が、写真を国会に提出し、明確に「4mが正しい記載」と言っているが、朝日はその写真を使わず、米国で逮捕状が出ている菅野完氏提供の写真を使い続けている。
なぜだろうか。
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- 2018年10月17日 10:22
朝日の森友用地ごみ報道 なぜ国会提出の写真を使わないのか
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