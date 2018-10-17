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無秩序なブレグジット、米経済に打撃の恐れ─ＦＲＢ議長＝報道

［１６日　ロイター］ - 米連邦準備理事会（ＦＲＢ）のパウエル議長が、無秩序な英国の欧州連合（ＥＵ）離脱（ブレグジット）は米経済に打撃を及ぼす恐れがあるとの認識を示したと、フランス通信社（ＡＦＰ）が１６日、ツイッターで報じた。

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