［１６日 ロイター］ - 米連邦準備理事会（ＦＲＢ）のパウエル議長が、無秩序な英国の欧州連合（ＥＵ）離脱（ブレグジット）は米経済に打撃を及ぼす恐れがあるとの認識を示したと、フランス通信社（ＡＦＰ）が１６日、ツイッターで報じた。
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- 2018年10月17日 05:43
無秩序なブレグジット、米経済に打撃の恐れ─ＦＲＢ議長＝報道
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