サウジ記者「殺害」疑惑、トランプ氏は「行きずりの殺し屋」のせいではないかと

サウジアラビア政府に批判的だった同国の著名記者が失踪し、在イスタンブールのサウジアラビア総領事館内で殺害されたのではないかと懸念されている問題で、ドナルド・トランプ米大統領は15日、「行きずりの殺し屋」のせいではないかと発言した。一方で、複数の米メディアは未確認情報として、サウジアラビア政府がジャマル・カショジ記者の死亡を認める方向で調整している可能性を伝えている。

サウジアラビアのサルマン国王と電話会談後に記者団を前にしたトランプ大統領は、カショジ記者がなぜ行方不明になったかについて国王はまったく何も知らないと断言したことを明らかにした。

トランプ大統領は記者団の質問に答えるなか、サルマン国王は「非常に強く断固として」何も知らないことを強調したと述べた。

「どうやら行きずりの殺し屋じゃないかという感じが、僕にはした。誰にも分からないよ」と大統領は述べたが、発言の根拠は示さなかった。

一方で、複数の米メディアは未確認情報として、サウジアラビア政府がカショジ記者は尋問中に死亡したと認めるつもりだと報じている。それによると、サウジ当局の当初の目的はカショジ記者の拉致だったが、尋問中に死なせてしまったのだという。

15日午後にはトルコの鑑識捜査員が、問題のサウジアラビア総領事館の中に入った。カショジ記者が失踪して以来、トルコの捜査員が総領事館内に入るのは初めて。サウジアラビア当局者の一団が館内に入った約1時間後に、トルコの捜査員たちが中に入った。

サウジ当局者たちが到着する前には、清掃員たちが館内に入る様子が目撃されていた。

Yet another intriguing development at the Saudi Consulate today before Turkish police force arrival for inspection.



Cleaners inside the building where #Khashoggi vanished pic.twitter.com/gidlySU21E