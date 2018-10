ヘイリー米国連大使が突然の辞任表明　20年大統領選出馬は否定

米国のニッキー・ヘイリー国連大使(46)が9日、辞任を発表した。

ヘイリー氏はサウスカロライナ州知事を経て2017年1月、国連大使に着任。大使として2年近く務めた。トランプ政権の数少ない女性高官だった。

大統領執務室での辞任表明にはドナルド・トランプ米大統領が同席した。トランプ氏はヘイリー氏について「素晴らしい仕事」をしたと述べた。

ヘイリー氏は辞任の理由は明らかにしなかったが、2020年米大統領選に出馬するのではという臆測は否定した。

トランプ氏は後任を2~3週間の内に選ぶと語った。

トランプ氏は次期国連大使に、ディナ・パウエル元大統領副補佐官(国家安全保障担当)の起用を検討すると明らかにした。また、娘のイバンカ・トランプ氏も国連大使として「抜群だろう」が、そんなことをすれば身内ひいきだと批判されるだろうと自ら述べた。

数時間後、イバンカ氏自身がツイッターで、「多くの素晴らしい同僚たちと共にホワイトハウスで仕えるのは栄誉だし、大統領はヘイリー大使の後任に手ごわい人物を指名するはずです。その後任は私ではありません」と投稿。自分が後任になるのは有り得ないとの考えを示した。

It is an honor to serve in the White House alongside so many great colleagues and I know that the President will nominate a formidable replacement for Ambassador Haley. That replacement will not be me.