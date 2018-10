キャバノー氏、米最高裁判事に就任　トランプ政権の勝利

米連邦最高裁判所で6日夕、ブレット・キャバノー氏(53)が新しい最高裁判事に就任した。ドナルド・トランプ米大統領が指名したキャバノー判事については、性的暴行疑惑や政治的偏向などをめぐり世論を二分する激しい議論が繰り広げられたが、上院本会議(定数100)は同日、賛成50、反対48で、同判事の就任を承認した。

上院での承認決議を受けて、キャバノー氏は最高裁判所内の非公開の宣誓式で、最高裁判事となった。ジョン・ロバーツ最高裁所長が憲法護持の誓いを司式。引退予定でキャバノー氏がその空席を埋めるアンソニー・ケネディ判事が、不偏不党の公平な判断を誓う司法の誓いを司った。

キャバノー氏の就任に抗議して最高裁前に集まっていた人たちが、正面階段を上り、「キャバノーは辞めさせなくては」などと繰り返し、閉ざされた玄関扉をたたく場面もあった。

最高裁判事の任期は終身。保守派キャバノー氏の就任に先立ち、最高裁判事はすでに保守派5人、リベラル4人で、保守派が優勢な構成だった。引退する81歳のケネディ判事は、保守派ながら人工中絶や同性婚などリベラル寄りの判断を下す「浮動票」として知られていた。その後任となるキャバノー判事が、女性が人工中絶を選ぶ権利などについてどう判断するかが注目されている。

終身の最高裁判事たちの政治的傾向が圧倒的に保守寄りになった場合、その判決はトランプ氏の任期満了後も長く米社会に影響を及ぼすことになる。

大統領が指名する最高裁判事候補を承認する役割を担う連邦議会上院は、司法委員会での激しい議論や、キャバノー氏が否定する性的暴行疑惑について連邦捜査局(FBI)の1週間弱の捜査を経て、賛成50、反対48で新判事を承認した。

承認の採択を受けて、トランプ大統領は「米上院が我々の素晴らしい候補、ブレット・キャバノー判事を合衆国最高裁判事に承認したことを、拍手で称え、祝いたい。このあと僕が任命状に署名して、それから判事は、正式に宣誓就任する。とてもわくわくする!」とツイートした。

I applaud and congratulate the U.S. Senate for confirming our GREAT NOMINEE, Judge Brett Kavanaugh, to the United States Supreme Court. Later today, I will sign his Commission of Appointment, and he will be officially sworn in. Very exciting!