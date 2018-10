5日夜、ノーベル平和賞は、紛争下の性暴力防止に取り組んだコンゴの医師、ドニ・ムクウェゲさんとイラクのヤジディー教徒のナディア・ムラードさんと発表された。

英国の賭け屋は、発表前から、米トランプ大統領や北朝鮮の金正恩委員長と韓国の文在寅らの授賞を予測していた。

BREAKING NEWS:

The Norwegian Nobel Committee has decided to award the Nobel Peace Prize for 2018 to Denis Mukwege and Nadia Murad for their efforts to end the use of sexual violence as a weapon of war and armed conflict. #NobelPrize #NobelPeacePrize pic.twitter.com/LaICSbQXWM

