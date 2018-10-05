［東京 ５日 ロイター］ - 気象庁によると、５日午前８時５８分ごろ、北海道で強い地震が発生した。胆振地方中東部と日高地方西部で震度５弱を観測した。マグニチュードは５．３と推定されている。津波の心配はないという。
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- 2018年10月05日 09:13
北海道で強い地震、胆振中東部で震度5弱＝気象庁
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