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北海道で強い地震、胆振中東部で震度5弱＝気象庁

［東京　５日　ロイター］ - 気象庁によると、５日午前８時５８分ごろ、北海道で強い地震が発生した。胆振地方中東部と日高地方西部で震度５弱を観測した。マグニチュードは５．３と推定されている。津波の心配はないという。

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