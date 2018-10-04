［ブリュッセル ４日 ロイター］ - 英国の欧州連合（ＥＵ）離脱交渉に詳しいＥＵ関係者は４日、ロイターに対し、英国のアイルランド国境問題に関する新提案は「正しい方向への一歩」であり、「妥協点を見いだすことを可能にする」との見方を示した。
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- 2018年10月04日 19:37
英国のアイルランド問題巡る新提案は「正しい方向への一歩」＝関係者
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