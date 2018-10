C・ロナウドにレイプ疑惑　告発者「#MeTooに勇気もらった」

ポルトガル代表のサッカー選手、クリスティアーノ・ロナウド氏(33)の強姦疑惑をめぐり、2009年にレイプされたと訴えている元教師キャスリン・マイヨーガ氏(34)の弁護士は3日、マイヨーガ氏はセクハラ被害者を支援する「#MeToo(私も)」運動に触発されて主張を公にしたと述べた。

レズリー・ストーバル弁護士は3日に記者会見し、「MeToo運動と、立ち上がって性的暴行被害を公表した女性たちに、キャスリンはたくさんの勇気をもらっている」と述べた。

ロナウド氏は、米ラスベガスのホテルで性的暴行を受けたとするメイヨーガ氏の主張を「断固として」否定するとしている。

イタリアのサッカーリーグ、セリエAのユベントスに所属するロナウド氏は3日、ストーバル弁護士の会見前に声明を発表。性的暴行について「はっきりとした」判断力を持って、「あらゆる全ての調査を」冷静に見守ると述べた。

マイヨーガ氏は記者会見に同席しなかった。ストーバル弁護士は、メディアの監視から逃れるため、マイヨーガ氏がラスベガスから離れたと述べた。

ストーバル弁護士は報道陣に対し、「マイヨーガ氏はメディアの取材に応じず、公の場にも姿を現さないことを決めた。精神状態が理由だ。人前に立つのはマイヨーガ氏にとって心地よいことではない」と述べた。

マイヨーガ氏は訴状で、ラスベガスのカジノホテル「パームズ」内のナイトクラブ「レイン」でロナウド氏と会い、同ホテル最上階でロナウド氏に強姦されたと主張している。

10年近く前のこの性的暴行以来、マイヨーガ氏は深刻な鬱に苦しみ、自殺も考えたとストーバル弁護士は話した。

弁護士はさらに、精神科医がマイヨーガ氏を心的外傷後ストレス障害(PTSD)と診断したとも明かした。

弁護士によると、ロナウド氏には20日以内にマイヨーガ氏の訴状に回答するよう求めた。発生当時の警察調書や医師の診断書を含め、関連書類の公表も検討しているという。

独週刊誌デア・シュピーゲルが最初に報じた性的暴行疑惑について、ロナウド氏は「フェイクニュース」だと否定している。

同氏は3日、ツイッターで声明を発表。「私への告発を断固として否定する。レイプは憎むべき犯罪で、私という存在と私が信じる全てに反するものだ。全力で汚名をそそぐ。私を利用して自分を売り込もうとする人間によって作り出されたメディアの見世物に餌をまくのは拒否する」、「私ははっきりとした判断力を持ち、あらゆる全ての調査結果を静かに見守る」と書いた。

I firmly deny the accusations being issued against me. Rape is an abominable crime that goes against everything that I am and believe in. Keen as I may be to clear my name, I refuse to feed the media spectacle created by people seeking to promote themselves at my expense.