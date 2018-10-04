この度の内閣改造にて、環境副大臣を拝命致しました。
昨年経済産業部会長に任命されたときと同様、まさに青天の霹靂ともいえる内示を昨日頂き、私自身大変驚きました。
これから認証式を経て、副大臣会議、初登庁、記者会見と続きます。
地球温暖化や大気汚染問題、生物多様性の保全等、環境問題は地球規模の課題です。
これまで培った外交経験と、経済産業部会長として産業政策をリードした経験を活かし、環境副大臣として役目を果たして参ります。
記事
- 2018年10月04日 10:14
環境副大臣拝命
この度の内閣改造にて、環境副大臣を拝命致しました。
あわせて読みたい
トピックス
ランキング
-
1
玉城氏勝たせた安倍政権の勘違い
- facebook75
-
2
教育勅語を美化 適性ない文科相
- facebook510
-
3
トイレ前に手を洗わない人に苦言
- facebook28
-
4
自転車GIANT社長 日本に大きな恩
- facebook59
-
5
貴乃花引退は予想外? 協会は混乱
- facebook0
-
6
「頑張れ言い過ぎ」タモリが警鐘
- facebook639
-
7
いじめは科学で解決 遅れる日本
- facebook143
-
8
汚物が…小室圭さん宅で警察沙汰
- facebook1
-
9
Appleが惚れたSuicaに訪日客驚き
- facebook2
-
10
今井絵理子氏 交際で支援者失う
- facebook73