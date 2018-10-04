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環境副大臣拝命

　この度の内閣改造にて、環境副大臣を拝命致しました。
昨年経済産業部会長に任命されたときと同様、まさに青天の霹靂ともいえる内示を昨日頂き、私自身大変驚きました。
　これから認証式を経て、副大臣会議、初登庁、記者会見と続きます。
　地球温暖化や大気汚染問題、生物多様性の保全等、環境問題は地球規模の課題です。
　これまで培った外交経験と、経済産業部会長として産業政策をリードした経験を活かし、環境副大臣として役目を果たして参ります。

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