  1. トップ>
記事

第4次安倍改造内閣が発足、片山さつき氏ら12人が初入閣


　２日午後、第4次安倍改造内閣の閣僚名簿が発表された。麻生副総理兼財務相や菅官房長官など主要閣僚は留任し“土台”を維持する一方、片山さつき氏ら12人が初入閣となった。

　新閣僚はこのあと皇居での認証式に出席し、夜には初めての閣議に臨むほか、安倍総理は夜に記者会見を開く。

　また、自民党役員人事は総務会長に加藤勝信氏、選挙対策委員長に甘利明氏が起用された。

■第4次安倍改造内閣の顔ぶれ

副総理・財務・金融デフレ脱却：麻生太郎（留）

総務：石田真敏（初）

法務：山下貴司（初）

外務：河野太郎（留）

文部科学・教育再生：柴山昌彦（初）

厚生労働・働き方改革：根本匠（再）

農林水産：吉川貴盛（初）

経済産業：世耕弘成（留）

国土交通：石井啓一（留）

環境：原田義昭（初）

防衛：岩屋毅（初）

内閣官房長官・沖縄基地負担軽減：菅義偉（留）

復興：渡辺博道（初）

国家公安・防災：山本順三（初）

沖縄及び北方対策：宮腰光寛（初）

IT・科学技術：平井卓也（初）

経済再生：茂木敏充（留）

地方創生：片山さつき（初）

五輪：桜田義孝（初）

■自民党執行部

・幹事長：二階俊博（留）

・総務会長：加藤勝信

・政調会長：岸田文雄（留）

・選対委員長：甘利明

（AbemaTV／『AbemaNews』より）

緊急ニュースや最新エンタメ情報、話題の動画を放送中

タグ：

  • FacebookでBLOGOSをフォロー

あわせて読みたい

「第4次安倍内閣」の記事一覧へ

トピックス

ランキング

  1. 1

    枝野代表の安倍政権批判に疑問

    非国民通信

  2. 2

    沖縄知事選 若者の声反映されず

    原田 謙介

  3. 3

    本庶氏「研究費用ばらまくべき」

    キャリコネニュース

  4. 4

    有働アナ ZERO初日に見せた凄み

    水島宏明

  5. 5

    玉城デニー氏を中傷する選挙分析

    猪野 亨

  6. 6

    改造内閣の顔ぶれは「在庫一掃」

    大串博志

  7. 7

    内閣改造 安倍首相の人事に脱帽

    早川忠孝

  8. 8

    自動車業界 時代の変化で六重苦

    片山 修

  9. 9

    沖縄知事選 学会4割が玉城支持か

    田中龍作

  10. 10

    「LGBTの無理解」断罪の声に苦言

    自由人

ランキング一覧

ログイン

ログインするアカウントをお選びください。
以下のいずれかのアカウントでBLOGOSにログインすることができます。

コメントを書き込むには FacebookID、TwitterID のいずれかで認証を行う必要があります。

※livedoorIDでログインした場合、ご利用できるのはフォロー機能、マイページ機能、支持するボタンのみとなります。