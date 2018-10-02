第4次安倍改造内閣が発足、片山さつき氏ら12人が初入閣

２日午後、第4次安倍改造内閣の閣僚名簿が発表された。麻生副総理兼財務相や菅官房長官など主要閣僚は留任し“土台”を維持する一方、片山さつき氏ら12人が初入閣となった。
新閣僚はこのあと皇居での認証式に出席し、夜には初めての閣議に臨むほか、安倍総理は夜に記者会見を開く。
また、自民党役員人事は総務会長に加藤勝信氏、選挙対策委員長に甘利明氏が起用された。
■第4次安倍改造内閣の顔ぶれ
副総理・財務・金融デフレ脱却：麻生太郎（留）
総務：石田真敏（初）
法務：山下貴司（初）
外務：河野太郎（留）
文部科学・教育再生：柴山昌彦（初）
厚生労働・働き方改革：根本匠（再）
農林水産：吉川貴盛（初）
経済産業：世耕弘成（留）
国土交通：石井啓一（留）
環境：原田義昭（初）
防衛：岩屋毅（初）
内閣官房長官・沖縄基地負担軽減：菅義偉（留）
復興：渡辺博道（初）
国家公安・防災：山本順三（初）
沖縄及び北方対策：宮腰光寛（初）
IT・科学技術：平井卓也（初）
経済再生：茂木敏充（留）
地方創生：片山さつき（初）
五輪：桜田義孝（初）
■自民党執行部
・幹事長：二階俊博（留）
・総務会長：加藤勝信
・政調会長：岸田文雄（留）
・選対委員長：甘利明
（AbemaTV／『AbemaNews』より）