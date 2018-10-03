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ポンペオ米国務長官が6日訪朝、金委員長と会談へ

［ワシントン　２日　ロイター］ - ポンペオ米国務長官は、北朝鮮の非核化を巡り金正恩（キム・ジョンウン）朝鮮労働党委員長と会談するため、６日訪朝する。また６ー８日に日本、韓国、中国を訪問する。国務省が２日明らかにした。

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