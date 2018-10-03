［ワシントン ２日 ロイター］ - ポンペオ米国務長官は、北朝鮮の非核化を巡り金正恩（キム・ジョンウン）朝鮮労働党委員長と会談するため、６日訪朝する。また６ー８日に日本、韓国、中国を訪問する。国務省が２日明らかにした。
記事
- 2018年10月03日 05:38
ポンペオ米国務長官が6日訪朝、金委員長と会談へ
トピックス
ランキング
-
1
沖縄知事選 若者の声反映されず
- facebook54
-
2
本庶氏「研究費用ばらまくべき」
- facebook208
-
3
有働アナ ZERO初日に見せた凄み
- facebook69
-
4
自動車業界 時代の変化で六重苦
- facebook88
-
5
沖縄知事選 学会4割が玉城支持か
- facebook740
-
6
枝野代表の安倍政権批判に疑問
- facebook2
-
7
改造内閣の顔ぶれは「在庫一掃」
- facebook43
-
8
「LGBTの無理解」断罪の声に苦言
- facebook214
-
9
内閣改造 安倍首相の人事に脱帽
- facebook144
-
10
天下一品 1店限定メニューに感動
- facebook484