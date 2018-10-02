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「長期にわたって」現職を全うする＝メイ英首相


［バーミンガム（英イングランド）　２日　ロイター］ - メイ英首相は「長期にわたって」現職を全うする考えを示した。英保守党の年次総会で述べた。メイ首相はまた、保守党が団結し、自身の欧州連合（ＥＵ）離脱案を支持するよう呼びかけた。

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