［バーミンガム（英イングランド） ２日 ロイター］ - メイ英首相は「長期にわたって」現職を全うする考えを示した。英保守党の年次総会で述べた。メイ首相はまた、保守党が団結し、自身の欧州連合（ＥＵ）離脱案を支持するよう呼びかけた。
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- 2018年10月02日 18:59
「長期にわたって」現職を全うする＝メイ英首相
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