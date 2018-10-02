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30年時点でＥＶ5％、電動技術搭載の内燃機関車は95％を想定＝マツダ


［東京　２日　ロイター］ - マツダ<7261.T>は２日、２０３０年時点における電動化技術搭載車両の構成比について、電気自動車（ＥＶ）は５％、電動化技術搭載の内燃機関車は９５％を想定すると発表した。また、コネクティビティ技術はトヨタ自動車<7203.T>との提携を最大限に活用して開発する。

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