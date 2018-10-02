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ＵＳＭＣＡ新協定、来年後半に発効の可能性＝メキシコ経済相

［メキシコ市　１日　ロイター］ - 北米自由貿易協定（ＮＡＦＴＡ）に代わる新たな貿易協定「米・メキシコ・カナダ協定（ＵＳＭＣＡ）」について、メキシコのグアハルド経済相は１日、２０１９年後半に発効する可能性があるとの認識を示した。

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