［メキシコ市 １日 ロイター］ - 北米自由貿易協定（ＮＡＦＴＡ）に代わる新たな貿易協定「米・メキシコ・カナダ協定（ＵＳＭＣＡ）」について、メキシコのグアハルド経済相は１日、２０１９年後半に発効する可能性があるとの認識を示した。
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- 2018年10月02日 00:22
ＵＳＭＣＡ新協定、来年後半に発効の可能性＝メキシコ経済相
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