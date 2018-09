【マスクのいないテスラ？】

米電気自動車メーカーTeslaのElon Musk CEOが先月の“ツイッター開示“をめぐって米SEC=証券取引委員会から提訴されました。提訴されたのは会社ではなくCEO個人で、裁判の行方によっては進退につながるという報道が相次いでいます。

また、株式非公開にあたって買取価格を1株あたり420ドルにしたのは、大麻と関連ある数字を選ぶことでガールフレンドを喜ばせようとしたということです。

<画像を本サイトで見る>

(Reuters)

Reuters はSEC Tesla’s Musk for fraud, seek to bar him as officer(SEC、テスラのマスクCEOの辞任を求めて詐欺で提訴)の中で、SEC=証券取引員会が27日、テスラのイーロン・マスクCEO(47歳)が8月7日に投資家に対して「虚偽でミスリーディング」なツイートをしたとして、裁判所に提訴したと報じています。

また、1株を420ドルで買い取るとツイートし、資金調達のめどがたっていないのに調達できたと公表したとしています。

これを受けて、時間外の取引でテスラの株価が12%下落。その17日後に計画を撤回したということです。

New York Times はSECがマスクCEOが上場企業の経営にかかわることを禁じることを求めていると伝えています。今回の提訴に対して、マスクCEOは「今回のSECの不当な措置により、深く悲しく、失望した」とコメントしました。

WSJ は、提訴されたのがマスクCEOが15年前に創業したテスラという会社ではなく、マスクCEOだと指摘しつつ、テスラの最大株主がマスクCEOで、SECがアメリカのあらゆる上場企業の経営に関与しないよう求めているということです。

アナリストの発言を引用しながら、「マスク氏のいないテスラ(A Tesla without Mr.Musk)は資金調達が難しくなる」としています。テスラは過去2年の間に幹部が次々と退任していることがさらに状況を困難にしているとしています。

Washington Post は、「規制を壊し、リスキーな冒険に誇りを持つテックカルチャーのシリコンバレーのセレブCEOの中でマスクはとりわけ崇拝されている」と解説。

SECはマスクCEOがテスラのような上場企業の経営にかかわらないよう求めており、勝訴すれば打撃を大きいとしていますが、マスクCEOが宇宙開発ベンチャーのSpaceXやトンネル掘削会社のThe Boring Companyは非上場なのでCEOとして残れる可能性を指摘しています。

訴状では、株式の買い取り価格を1株420ドルに設定したのは、「420」という数字が大麻と因縁深く、ガールフレンドが喜ぶと思ったからだと明記しているとしています。