メガン妃、車のドアを閉めて話題に　儀礼的にはどうなのか

何百万もの人々が毎日やっているようなことでも、サセックス公爵夫人メガン妃(37)となると話は別だ。メガン妃は25日、車のドアを閉めたことでインターネットで話題となった。

初の単独公務でロイヤル・アカデミー・オブ・アーツを訪れたメガン妃は、ドアを開けてもらって車を降りた。

そして、自分でドアを閉めた。

これに対しインターネットでは、「地に足が着いている」「奥ゆかしい」という称賛の声から、誰かの職を奪ったのではというジョークまでさまざまなコメントが寄せられた。

エチケット専門家のウィリアム・ハンソン氏によると、これは王室の儀礼違反にはあたらないという。

「通常、王室関係者や高い地位にある人物には、車のドアを開け閉めしてくれる職員が着く」と、ハンソン氏はBBCのラジオ番組「Newsbeat」で説明した。

これは「偉そうに見せるため」というより、セキュリティー上の理由だという。

<おすすめ記事>

・【ロイヤル・ウェディング】 写真で見る ハリー王子とメガンさんの結婚式

・【ロイヤル・ウェディング】メガン妃のウェディングドレスを徹底解説

・ハリー王子とメガンさん、2人のこれまで

車のドアを開けた人物は、メガン妃が出迎えの人とあいさつする間はいったん後ろに下がっていた。2人のあいさつが済んだ後に、ドアを閉めるつもりだったようだ。

英紙サンのエミリー・アンドリュース王室記者は「車のドアを閉めるだけの余裕があるお妃だ。メガン、よくやった」とツイートした。

この日の公務はオセアニア地域文化の展示会の開会式だったが、ツイッターではメインイベントの話題よりも、ドアのことが注目された。

マーク・ウィザーズさんは「メガン妃が自分でドアを閉めた! 世界は一体どうなっているんだ??」とツイートした。

マイク・バビンズさんは「僕はメガン・マークルにとても影響を受けているから、今朝家を出たときに玄関のドアを自分で閉めた」と書いた。

Because I was so inspired by Meghan Markle, as I left the house this morning I shut my own front door.

ジュリア・グアリンさんは「みんながメガン・マークルが自分でドアを閉めたって騒いでる……両腕があってドアが閉められるのは良いこと!!!! それに完全に慣れていたし、ほとんど反射的なんだと思う! つまり、ドアを閉めたのはクールだったってこと!!!」とツイートした。

Everyone is freaking out because Meghan Markle closed her own door...Good thing she has arms and is able to close the door!!!! Plus she is totally used to doing that, is probably even a reflex! I say is totally cool that she closed her door!!!