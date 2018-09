トランプ大統領は、世界中のみんながアメリカをバカにして笑っている、とよく表現し、笑われることがもっとも恥ずかしいことだと感じているようですが、国連ではアメリカ第一主義をご自慢したところ、まさに笑われました。



支持者ので前で自慢を披露すると歓声があがるのですが、国連で向けられたのは失笑でした。その国連で今度は、中国が中間選挙に干渉していると非難したという報道が相次いでいます。







WSJ はDonald Trump Accuses China of Trying to Interfere in US Elections(トランプ、中国が中間選挙に干渉しようとしていると非難)の中で、トランプ大統領が26日、国連の安全保障理事会で「残念ながら、中国が2018年11月の中間選挙に干渉しようとしていることが判明した。中国は私、あるいは我々に勝ってほしくないのだ。私が中国に対して貿易問題を突きつけた最初の大統領だからだ」と述べたとしています。



習近平国家主席に対しては敬意を表するとしつつも「貿易赤字は許容しがたい。中国が市場を歪め、それへの政府の対処方法は耐えられない」と警告。



New York Times は、トランプ大統領がこれまでも中国による選挙への干渉を批判したことはあっても、これほどまでに直接的に、それもこれほどまでに重要な国際舞台で批判したのは初めてだと指摘しています。しかし、その根拠や手法は示さなかったとしています。



トランプ大統領は、中国からの輸入品に対して2000億ドル規模の関税を上乗せする制裁措置を発動したばかりです。



Washington Pos tも証拠を示さなかったと指摘。8月には安全保障の責任者がロシア以外に選挙に干渉したという具体的な事例はないと解説したということです。



中国の国営メディアが23日(日)に、アイオワのDes Moines Registerに広告を出した直後だったことを踏まえて、「中国やロシア、その他の国もこうした広告を長年出してきた」と報じています。



広告では習近平国家主席がアイオワ州に留学したことや中国が世界で模範を示していると主張したということです。



FT は、トランプ大統領の中国批判は、ロシア批判よりも厳しいと指摘。ロシアについては「トランプ大統領を勝利に導いた選挙でアメリカの情報当局が関与したと結論づけている」と締めくくっています。

