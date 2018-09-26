［東京 ２６日 ロイター］ - 菅義偉官房長官は２６日午後の記者会見で、外国人労働者を受け入れるため政府が創設する新たな在留資格について、外食など十数業種から法務省に対して受け入れの意向が示されていることを明らかにした。
記事
- 2018年09月26日 16:57
外国人新在留資格、外食など十数業種が受け入れ意向＝菅官房長官
トピックス
ランキング
-
1
新潮45休刊と雑誌界の厳しい現実
- facebook179
-
2
「新潮45」休刊が招く言論の衰退
- facebook790
-
3
貴乃花が引退届 日本は転換点に
- facebook20
-
4
客に痴漢コンビニオーナー解雇劇
- facebook15
-
5
貴乃花のコミュ力では今後が不安
- facebook11
-
6
新潮45休刊の敵前逃亡は言論放棄
- facebook134
-
7
中国人マナーが外交問題に発展
- facebook54
-
8
よしのり氏 東京新聞記事に呆然
- facebook68
-
9
木村拓哉 ジャニー氏の激怒語る
- facebook0
-
10
ZOZOvsユニクロ 全面戦争が勃発
- facebook55