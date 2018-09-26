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外国人新在留資格、外食など十数業種が受け入れ意向＝菅官房長官


［東京　２６日　ロイター］ - 菅義偉官房長官は２６日午後の記者会見で、外国人労働者を受け入れるため政府が創設する新たな在留資格について、外食など十数業種から法務省に対して受け入れの意向が示されていることを明らかにした。

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