NZ首相、国連総会に赤ちゃん同行　おむつ交換に日本代表団びっくり

ニュージーランドのジャシンダ・アーダーン首相は24日、ニューヨークで開かれた国連総会で演説を行った。この日は6月に生まれたばかりの娘のニーブちゃんを同行させ、国連に乳幼児を連れてきた初のケースとなった。

アーダーン首相が演説を行っている間、パートナーのクラーク・ゲイフォードさんがニュージーランドの「ファースト・ベイビー」を抱いていた。

現代に公選された国家トップが任期中に出産したのは、1990年に当時パキスタン首相だったベナジル・ブット氏が女児を出産して以来、2度目となる。

アーダーン氏は故ネルソン・マンデラ元南アフリカ大統領を記念した平和サミットで演説し、同氏がニュージーランドに与えた「大きな影響」について語った。

<関連記事>

同首相は現在、月齢3カ月のニーブちゃんに母乳を与えており、6日間の外遊にニーブちゃんを連れてくるのは「とても実務的な決定だった」と話した。

ニュージーランドのニュースサイト「ニュースハブ」は、アーダーン氏が「ニュージーランドでは、ニーブはほとんどの時間私と一緒にいる」と話したと伝えた。

首相は「人生で最速の6週間」だった産休を経て、8月に職務に復帰した。

アーダーン首相はニュージーランド・ヘラルド紙の取材で、ゲイフォードさんは「主にニーブの世話のために同行している」ため、その旅費は自分が払うつもりだと話した。

首相が国連の会議に出席している間は、ゲイフォードさんがファースト・ベイビーの世話をしていた。ファースト・ベイビーの呼称は、ニーブちゃんの国連身分証明書に書かれていたもの。

ゲイフォードさんはツイッターに入館証の写真を投稿し、「ツイッターのみんながニーブの身分証明書が見たいと言うから、職員が手早く作ってくれた。きのう国連の会議室でニーブのおむつを換えていた時、日本代表団が入ってきた。あの人たちのびっくりした顔を、写真に撮れれば良かったんだけど。ニーブの21歳の誕生日に聞かせたい話だ」と話した。

Because everyone on twitter's been asking to see Neve's UN id, staff here whipped one up.

I wish I could have captured the startled look on a Japanese delegation inside UN yesterday who walked into a meeting room in the middle of a nappy change.

Great yarn for her 21st. pic.twitter.com/838BI96VYX