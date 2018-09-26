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日産自、完成検査問題で再発防止策などの報告書を午前11時に提出＝国交省

［東京　２６日　ロイター］ - 国土交通省によると、日産自動車<7201.T>が２６日午前１１時に、新車の燃費や排ガス測定検査の不正について、再発防止策などの報告書を同省に提出する。

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