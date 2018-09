性暴力疑惑の米最高裁判事候補　「自分はどこにも行かない」

高校や大学での性暴力疑惑が浮上している、ブレット・キャバノー米最高裁判事候補(53)が24日、米保守系メディアのフォックス・ニュースに妻と共に出演し、「自分はどこにも行かない」と言明し、候補を辞退しない意向を示した。

ワシントン特別区の高裁判事を務めるキャバノー氏は、高校時代に女子校学生を押し倒して服を脱がせようとしたと本人から非難されている。23日付の米誌ニューヨーカー記事では新たに、イェール大学の同級生がパーティーで性器を目の前に突き出されたと発言した。

キャバノー判事は一貫して、そのような事実はなかったと主張している。

判事は、フォックス・ニュースのマーサ・マキャラム記者のインタビュー番組にアシュリー夫人と共に出演し、「偽の告発によって、(最高裁判事承認の)手続きから追われるなど、認められない」と述べた。

最初に、高校時代にキャバノー判事に服を脱がされそうになったと名乗り出た、カリフォルニア州パロアルト大学のクリスティーン・ブラゼイ・フォード教授(51)は、27日に米上院司法委員会の公聴会で証言する予定。フォード教授に前後して、キャバノー判事も同じ公聴会で反論の機会を与えられることになっている。

判事は「自分の誠実、女性の尊厳と平等を長年擁護してきた自分のこれまでの経歴について、自分で弁論できる公平なプロセスを求めている。私は14歳の自分を知っていた女性たちの尊厳と平等も、長年擁護してきた」と番組で述べた。

