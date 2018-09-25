［東京 ２５日 ロイター］ - ユニ・チャーム<8113.T>は２５日、東南アジアで衛生用品製造・販売を手掛けるＤＳＧ社の持ち株会社、ＤＳＧＣＬ社の全株式を取得し、子会社化すると発表した。約２０億株を５億３０００万ドルで取得する。株式取得に伴う２０１８年１２月期業績への影響は軽微という。
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- 2018年09月25日 16:07
ユニチャーム、東南アジアのＤＳＧＣＬ社を買収 5億3000万ドルで
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