  1. トップ>
記事

ユニチャーム、東南アジアのＤＳＧＣＬ社を買収　5億3000万ドルで

［東京　２５日　ロイター］ - ユニ・チャーム<8113.T>は２５日、東南アジアで衛生用品製造・販売を手掛けるＤＳＧ社の持ち株会社、ＤＳＧＣＬ社の全株式を取得し、子会社化すると発表した。約２０億株を５億３０００万ドルで取得する。株式取得に伴う２０１８年１２月期業績への影響は軽微という。

  • FacebookでBLOGOSをフォロー

トピックス

ランキング

  1. 1

    「人権守れ」日本人のズレた叫び

    自由人

  2. 2

    ZOZOvsユニクロ 全面戦争が勃発

    MONEY VOICE

  3. 3

    新潮45問題で不買運動はおかしい

    やまもといちろう

  4. 4

    石破氏に苦言呈す甘利氏に違和感

    郷原信郎

  5. 5

    別れさせ屋に脅された女性の恐怖

    BLOGOS編集部

  6. 6

    チコちゃんに飽き?NHK編集が秀逸

    メディアゴン

  7. 7

    安倍首相は会談の情報開示せよ

    大串博志

  8. 8

    韓国の正義が生み出す短命大統領

    吉崎達彦（かんべえ）

  9. 9

    半分、青い。の震災表現は逃げ

    井戸まさえ

  10. 10

    楽天が追い付けないAmazonの強み

    PRESIDENT Online

ランキング一覧

ログイン

ログインするアカウントをお選びください。
以下のいずれかのアカウントでBLOGOSにログインすることができます。

コメントを書き込むには FacebookID、TwitterID のいずれかで認証を行う必要があります。

※livedoorIDでログインした場合、ご利用できるのはフォロー機能、マイページ機能、支持するボタンのみとなります。