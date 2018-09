【株式市場は大麻バブルか】

WSJ

10月17日にされるのを前に、に関する報道が相次いでいます。ウォール街の熱狂ぶりは「大麻バブルのようだ」ということです。は、Wall Street’s Marijuana Madness: “It’s Like the Internet in 1997”(金融街の大麻熱、「まるでのようだ」)の中で、ウォール街の金融機関を辞めて大麻の成分を含む化粧品を販売する会社を起業した男性を紹介。この男性は「1997年あるいは1998年当時のインターネットのようだ。」と語っています。大麻関連銘柄に対する視線は、があるといいます。カナダで大麻を栽培するTilrayは、米カリフォルニア州に大麻を少量と発表したあと、株価が急騰し、19日には一時取引が停止。します。一方、ですが、なため、Tilrayは許可を得たことで他社の一歩先を行くと投資赤が判断したいということです。、このためしているところが多く、現在、しているとしています。この大麻に対する関心の高さを受けて、。SugarBud Craft Growers Corpというしたということです。はPot stock Tilray tumbles, completely wiping out gains from last week’s wildsurge(大麻銘柄のTilrayの株価急落で、先週の上昇分が吹っ飛ぶ)の中で、Tilrayの株価が週明けの24日、11.5%急落し、先週の12.8%の上昇分が消えたと伝えています。先週は17日から19日にかけて一気に77%も急騰しましたが、その後急落したそうです。先週は、TilrayにつられるようにCronos Groupが18.3%、Aurora Cannabisは38%上昇したということです。これに対してはApple Is Still A Better Investment Than Cannabis Industry(依然として大麻産業よりもアップル株の方がよい)の中で「になりだしている」として、を示していると報じています。しかしながら、と警告。ITバブルの時同様にが行われていて、アメリカの連邦政府が大麻を禁じているため、セッションズ司法長官の逆鱗に触れたくないとしてということです。という専門家の声を紹介しています。