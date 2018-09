シャラポワの悪口は言えるけど、セリーナには文句も風刺もしちゃダメなのか問題＜ハイスペック女子のため息＞ - 山口 真由

大坂なおみ選手が好きだ。

錦織圭選手よりもずっと好き。圭君はなおみに“omedeto”ってローマ字でLINEしたんだってさ。で、なおみから圭君には「ありがとう」って普通に返したんだって。なんかちょっとダサいって感じるのは私だけ? なおみちゃんだって、ちょっとコンフュージングって言ってたじゃん。そこは私にも聞き取れたもんね。なんかちょっと恥ずかしくない(笑)?

誕生日にローマ字で“omedeto”って送ってくるやつは、たいがいが外資に勤める日本人である(100%そうだよ。だって、過去に1例あってそれがそうだったんだから!!)。なんか、なおみちゃんくらい英語のほうが堪能な人は逆にひらがな使うのに、錦織さんみたいに、確かに英語もとってもうまいけど、日本語のほうがむしろ得意でしょっていう人がローマ字にするという。

そうなの。そう、そこなの。私に“omedeto”って言ってきた外資に勤める日本人もさ、別に帰国子女ってわけでもなく、いや英語は得意なんだろうけど、日本語の方がもちろん母国語なわけ。でも、そういう人の方が日常用語で英語使ってくるという。

でさ、これが女性版の場合にはさ、外資系のバックオフィスとかに勤めて、結婚するわけ。まぁまぁ祝福される結婚ね。で、結婚だか、妊娠だか、できちゃった結婚だか知らないけど、どっかのタイミングで仕事辞めるじゃん。で、その後ですよ。日本人同士の家庭でさ、突然、子どもに英語で話しかけはじめるわけ。いるじゃん、港区に、そういうこぎれいなお母様方。

この間、お友達のパーティに行ったら、子どもが寄ってきたから適当に相手していたら、母と思われる、30代半ばの綺麗目な女の人が寄ってきてさ、子どもに「ヘイ、ヨシ、ホワットアーユードゥーイング」的なことを言い出してた。それで、その瞬間、ちょっとだけどや顔するんだよね。

やっぱり、ハイスペック女子ってママとしてはオーバースペックなんだなって思ったもんね。持て余したエネルギーはこういう無意味な見せびらかしに浪費されるのだろう。こういう無駄なひけらかしと、無用のディスプレイを取っ払ったら、港区ってすっごいシンプルな地区になるんだろうね。

いつもながら、話がそれました。私は、大坂なおみ選手への賛辞からはじめて、セリーナ・ウィリアムズ選手まで持ってきたかったの。港区はどうでもいいの。

私には、テニスのプレイが素晴らしいのか否かを判断できる確かな審美眼はない。だが、グランドスラムを制した大坂選手はもちろん素晴らしかったのだろうし、「試合が終わって、セリーナに抱きしめられた瞬間、自分が子どもに戻ったような気がした」みたいな、彼女のコメントの一つ一つに性格の良さが表れている気がして、微笑ましいと思っている。

だけどさ、それでも、あの決勝戦って、結局は「セリーナ劇場」だったと思うわけですよ。だって、すごかったじゃん。あの猛烈かつ執拗な抗議。

私の限られた知識の範囲内だけれど、確かに、試合の途中にコーチからアドバイスを受けたことに対する警告っていうのは珍しいのだと思う。でも、その時点でさらっと流せば、セリーナ側の実質的な損失はなかったかもしれないじゃん。なおみちゃん側にポイントを入れられたわけじゃなかったし。

なのに、その後にラケットを壊して(←すごいよね、ぐんにゃって曲がったもんね)、それで、なおみちゃん側にポイントが入ったでしょ。さらに、それで審判に食ってかかって「私からポイントを奪った!!! 泥棒!!!」とやってのけて、なおみちゃん側に1ゲームが入ったんでしょ。

さらに、納得できずに、大会関係の上層部にアピールするというあの執念深さ。

セリーナの言っていることが全く分からないわけではもちろんない。「私は卑怯な手を使って勝ったことなんてない。そんなことするなら負けるほうがましよ」という叫びには、迫力があった。セリーナにとっては勝敗ではなく、矜持の問題だったのだろう。ま、でも、セリーナのコーチは試合中にアドバイスしたのを認めてるけどね、セリーナは気づいてなかったみたいだけど。

加えて言うなら、裁判所で見てる限り、相続とかで「お金の問題じゃありません。私の生きざまの問題なんです」的なことを言ってる人に、「へいへい、そうでしょう、そうでしょう。だから、これくらいの金額で和解してくれませんか」って揉み手してみても、だいたいぜったい和解してくれないけどね。いやいや、百歩譲ってお金だけの問題じゃないのは認めても、大部分はお金が問題なんだけどね。

ちょっと言い過ぎたかも。私、セリーナって好きだし。

試合が終わった後にも「私は女性のために戦っている。私は強い女性でありたい。今回、私の場合にはうまくいかなかったけれど、私の次に来る女性のために戦うことをやめない」的な会見してるのを見て、なんだかんだで、この人の言葉って力があるし、姿も様になるなって思ったもん。

なんかね、前に番組で沢松奈生子さんとご一緒させていただいて、で、私、微妙にてんぱっちゃって「テニスって怖くないんですか。あんな球がビューンって飛んできて」みたいな、「おい、こら、テニスの名選手に何を言ってんだ、私」的なことをCM中に聞いちゃって。で、そのときに沢松さんが仰ってたのが「いや、それはないんだけどね(←当然ですよね。すみません……)。でも、セリーナ・ウィリアムズ選手の球は迫力があったわ」って(←沢松さん、さすがの会話のレシーブ力)。

だから、セリーナってやっぱり強さのひとつの完成形であって、だから、ヴィーナスとセリーナの姉妹というのは、「ブラック・ビューティ」なるもののお象徴にもなったのだろう。筋肉の躍動する力強い美しさ。白人に近いことを美の基準としてきた世界観を衝撃的に変えるこのポテンシャルは人々を熱狂の渦に巻き込んだ。

あの試合でも、最初から最後までセリーナは圧倒的な存在感があった。いい意味か悪い意味か知らないけど。だから、オーストラリアの新聞の風刺画だって、画面の半分以上を割いて、セリーナにド迫力で地団太を踏ませたわけ。優勝したなおみちゃんなんて、消え入りそうに細くなって、画面の端っこで「あの人を勝たせてあげてください」って審判に懇願されてるだけになっちゃって。

