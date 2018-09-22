昨日の自民党総裁選について、麻生副総理は「どこが（石破氏の）善戦なんだ！？」と。
私は善戦だったと思います。おそらく世の中的な感覚もそうだったと思います。
この麻生氏の、世の中の感覚とズレたところが、安倍政権の特質をよく物語っています。
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- 2018年09月22日 08:26
どこか善戦なんだ、とは
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