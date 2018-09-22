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どこか善戦なんだ、とは

昨日の自民党総裁選について、麻生副総理は「どこが（石破氏の）善戦なんだ！？」と。

私は善戦だったと思います。おそらく世の中的な感覚もそうだったと思います。

この麻生氏の、世の中の感覚とズレたところが、安倍政権の特質をよく物語っています。
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