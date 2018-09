YOSHIKIとグローバリゼーション｜出井伸之

Forbes JAPAN 編集部 , FORBES JAPAN

クオンタムリープ代表取締役 出井伸之氏



人生は岐路の連続。最良の選択でチャンスを呼び込むためには、自身と深く対話し、自分の中にある幸せの価値観を知ることが重要である。この連載は、岐路に立つ人々に出井伸之が送る人生のナビゲーション。アルファベット順にキーワードを掲げ、出井流のHow toを伝授する。今回は、X JAPANについて(以下、出井伸之氏談)。今年6月、X JAPANのYOSHIKIさんのプレミアムディナーショー「EVENING WITH YOSHIKI 2018」に家族で行ってきた。5周年になる今回は過去最高の競争率で、定員の100倍を超えるほどの人気公演となったそうだ。YOSHIKIさんのピアノとトーク、フルコースのディナーと「YOSHIKI ワイン」、そして素晴らしいチャリティー・オークションが盛り込まれ、彼の優しさがわかる時間であった。私はソニーを卒業してすぐの頃、東京で開かれたとあるワイン会でYOSHIKIさんに出会った。ソニーのことが書かれた英語版の書籍を手にした彼が「サインをしてください」と、私の前に現れた。X JAPANで演奏している印象とは違ってとても繊細な方だなと、感じた。しかも、「みんな彼のサインが欲しいのに私がその人にサインをしている!?」と思い、感動したことを覚えている。この夜の出会いをきっかけに親しくなった。お互いワイン好きなので一緒にカリフォルニアワインの会に出かけたり、L.A.で開かれたビジネスミーティングの後に彼の自宅を訪れる機会も何度かあった。そして、お互いにいろいろな人を紹介し合った。そのおかげで、全く違うコミュニティとの繋がりを持つことができた。私たちは、プライベートのことから仕事のことまで、実にオープンに話した。彼はポツポツと、自分のことや家族のことなども話してくれた。ある時、アジアにも自分の場所を持ちたいと言うので、物件を見に一緒にシンガポールまで訪れたこともある。しかし人工的すぎるのか少しピンとこなかったようで香港の知人を紹介したところ、どうやら香港が気に入ったようだ。こうして徐々に距離が近くなっていった。世界でも稀に見る、天才的な集団X JAPANそしてYOSHIKIさんにも、様々なストーリーがある。それをドキュメンタリーとして映像をつくろうと言う話が米国の映画会社で持ち上がり、実現に至ったのが『We are X』だ。この貴重なドキュメンタリー作品は、X JAPANが世界でも稀に見る天才集団だということの証明になったと思う。特に、リーダーのYOSHIKIさんは、何においても極限まで行う、日本が生んだ天才だ。世界の名だたるミュージシャンも絶賛する、唯一無二の特別な存在である。1999年、「天皇陛下御即位十年をお祝いする国民祭典」で彼は、奉祝曲『Anniversary』を披露した。これが全てを物語っている。彼は、ピアニストであり作曲家、そしてロックミュージシャン、どちらにおいても非凡な才能をもっている。こんなミュージシャンは、私の知る限り世界的にもごくわずかだと思う。彼は、”音”で表現することに、まっすぐでピュアな心を持っているのだ。社会的なムーブメントへの思い彼の違った一面を見たのが、ビジネス界での顔だ。ある時、日本で開催されたセールスフォース・ドットコムのフォーラムに二人で行くと、彼は来日していたマーク・ベニオフCEOを紹介してくれた。会場からは「YOSHIKIさんと出井さんがなぜここに?」という声が聞こえた。突然でしかも意外な組み合わせと感じたのかも知れない。こういったきっかけで繋がり、今では「IDEI-san, your friend is my friend.」とベニオフ氏は言ってくれる。ベンチャーの育成や支援、ファンドにも興味を持っているようだ。私がアドバイスしているベンチャーも、いくつか紹介したこともある。日本のベンチャーは、YOSHIKIさんの行動から”グローバリゼーション”を学んで欲しい。日本から世界へ進出するという考えではなく、日本はグローバルの一部ということを初めから意識してビジネスしている日本人は本当に少ないと思う。私は彼と一緒にいる時間を通じて、世の中にイノベーションを起こしたい、社会を変えていきたいという思いを感じた。そこには、範囲や限界という言葉はない。彼の強い信念は、音楽のみならず様々な活動を通じて、日々世界中に届けられている。音楽を通じて世界中に響かせたいX JAPANの音楽を生で聴くコンサートは、本当に素晴らしい。音を通じて共感し、一体となることを実感できる場だ。YOSHIKIさん本人から話を聞いていることもあり、音楽を聴くたびに、音の旋律や詩の言葉を通じて、彼の伝えたい思いがより深くより強く私の心に響く。2015年10月には、着物ブランド「YOSHIKIMONO」の初コレクションに招待してもらった。実家が呉服屋の彼は、日本の伝統文化である着物を世界に紹介したいということからブランドを立ち上げたようだ。YOSHIKIさんのピアノの生演奏とともに繰り広げられた着物のショーに、ご両親への深い愛を感じられずにはいられなかった。国内外そして年齢男女問わず、X JAPANの音楽を通じて助けられた人は、実に多くいる。YOSHIKIさんが、”痛みをわかってくれる人”だと感じるからだろう。だからこそ、彼は「YOSHIKI FOUNDATION AMERICA」というチャリティを立ち上げ、被災支援や慈善活動を行っている。彼は、いつでもどんな時でも、相手と真正面からとことん向き合う。その心はとても純粋で、体力の限界まで力を注ぐ。まさに、彼の生き方そのものだと思う。X JAPANの音楽は、様々なことを乗り越えようとする人たちに寄り添っていく音だ。そして、困難の先を見据えて懸命に生きていく彼の行動や思いに共感する人は、これからも世界中で増え続けていくだろう。The IDEI Dictionary 〜変革のレッスン〜