［東京 ２０日 ロイター］ - 自民党は２０日午後、党本部で総裁選の投開票を実施した。安倍晋三首相が石破茂元幹事長を破り、連続３選が決まった。獲得票は安倍氏が５５３票、石破氏が２５４票。安倍首相が主要派閥を抑え圧勝したが、石破陣営も目標とする２００票を上回り善戦した。
記事
- 2018年09月20日 14:23
自民党総裁選、安倍首相が連続3選
あわせて読みたい
トピックス
ランキング
-
1
キャラ名刺やめろ 弁護士が警鐘
- facebook9
-
2
棚橋弘至 40代は現実受け入れよ
- facebook82
-
3
NEWS23の根拠ない安倍批判に苦言
- facebook27
-
4
ZOZO前澤氏の英語スピーチは満点
- facebook453
-
5
正恩氏「北朝鮮はみすぼらしい」
- facebook2
-
6
橋下氏「進次郎氏に期待失った」
- facebook183
-
7
NHK桑子アナのコメント力に苦言
- facebook0
-
8
総裁選で「圧力」と騒ぐ自民の愚
- facebook32
-
9
不倫疑惑の山尾氏 ついに離婚へ
- facebook214
-
10
三田佳子次男 元乃木坂も現場に
- facebook126