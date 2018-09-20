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自民党総裁選、安倍首相が連続3選


［東京　２０日　ロイター］ - 自民党は２０日午後、党本部で総裁選の投開票を実施した。安倍晋三首相が石破茂元幹事長を破り、連続３選が決まった。獲得票は安倍氏が５５３票、石破氏が２５４票。安倍首相が主要派閥を抑え圧勝したが、石破陣営も目標とする２００票を上回り善戦した。

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