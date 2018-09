【セサミストリートとLGBTQ】

セサミストリートを見て育ちました。その番組のキャラクターのBertとErnieがゲイかどうかをめぐり大手メディアが大きく報道しています。

Los Angeles TimesはSesame Street scribe reveals LGBTQ inspiration for writing Bert and Ernie(セサミーストリートの脚本家、バートとアーニーについて書くにあたってLGBTQからインスピレーション)の中でバートとアーニーが単なるルームメイトなのか恋愛関係にあるのか長く疑問視されてきたが、答えが垣間見えたと伝えています。

雑誌Queertyのインタビューでセサミストリートの脚本家のひとりのMark Saltzmanが「恋人どうしとして以外、書きようがなかったと思う(I don’t think I’d know how else to write them, but as a loving couple)」と述べたということです。

Mark Saltzmanは1985年から1998年まで手がけ、7度にわたってエミー賞を受賞したそうです。

Washington Postはセサミストリートを制作するSesame Workshopがパペットの性的な面に関する憶測を長くシャットダウンしようとしてきたと伝えています。

報道を受けて会社は声明を出し「これまでも言ってきた通り、バートとアーニーはベストフレンドだ」としています。さらに「あくまでもパペットであり、性的な指向はない」ということです。

2011年にバートとアーニーの結婚を求める嘆願書に対して、会社が出した声明とほぼ同じ内容だと報じています。



イギリスのBBCは、Sesame Workshop says Bert and Ernie are “best friends” and not gay(制作会社はバートとアーニーは「ベストフレンド」でゲイでないと声明)の中で、1969年の番組開始以来、ルームメイトのバートとアーニーの関係については何十年も憶測があり、ゲイ社会で2人はアイコン的存在になったということです。

CNNもバーニーとアーニーの関係に対する憶測は今に始まったものではないと報じています。

2013年の最高裁判所のゲイカップルをめぐる判決のあと、雑誌New Yorkerが表紙でバートの腕にアーニーが包まれるシルエットを掲載したということです。