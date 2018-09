北朝鮮は「一部核施設の閉鎖で合意」と文大統領　南北首脳会談

19日に平壌で行われた南北首脳会談の後、韓国の文在寅(ムン・ジェイン)大統領と、北朝鮮の金正恩(キム・ジョンウン)朝鮮労働党委員長は「9月平壌共同宣言合意書」に署名した。共同記者発表で文大統領は、金委員長が北朝鮮のミサイル実験・発射施設1カ所を閉鎖することに合意したと発表した。

共同宣言を合意書に調印した両首脳は記者発表に臨み、「非核化達成に向けた道筋で合意した」と文大統領が明らかにした。

一方、金委員長はこの合意を朝鮮半島の軍事的平和に向けた「躍進」だと説明した。

金氏はさらに、「近い将来、ソウルを訪問したい」と話した。実現すれば、北朝鮮の指導者として初めて、韓国を訪れることになる。

南北両国はこのほか、鉄道の相互接続や離散家族の再会、医療分野での協力なども計画しているという。

文大統領は合意書署名の後、金委員長が「東倉里(トンチャンリ)のミサイル・エンジン実験施設と発射設備を、関係各国の専門家の立会いの下、永久的に廃棄することに合意した」と話した。

金委員長はさらに、米国が相互措置をとった場合に限り、寧辺(ヨンビョン)核施設の永久的な廃棄など追加措置をとる用意があると表明したという。

共同宣言で両国は、非武装地帯をはじめとする地域での軍事的敵対関係を終え、朝鮮半島全体における実際の戦争の危険を取り除き、根本的な敵対関係の解消につなげると合意した。

さらに両国は、朝鮮半島を核武器と核の脅威がない平和の地にするため、実質的進展を速やかに実現するという認識で一致した。

両国はさらに、2032年のオリンピック南北共同開催を目指す方針。

この日は首脳会談に加え、韓国の国防相と北朝鮮軍のトップが軍事的な緊張緩和に向けて合意している。

文大統領は18日から3日間、平壌を訪れている。

韓国の大統領による北朝鮮訪問は11年ぶりで、両首脳が会うのは4月の歴史的な会合以降、3回目となる。

6月の歴史的な米朝首脳会談の成果を実現したいドナルド・トランプ米大統領はただちに、南北両首脳の合意をツイートで称賛し、「金正恩は最終交渉を条件に核査察の受け入れに合意したほか、各国の専門家の前で実験場と発射台の永久的廃棄に合意した。この間は、ロケット実験も核実験も行われない。英雄たちの遺骨は引き続き、米国に帰還する。加えて、南北朝鮮は2032年五輪の共同開催に一緒に名乗りを上げる。とてもわくわくする!」と書いた。

